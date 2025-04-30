В Татарстане в сельскохозяйственной продукции, предназначенной для экспорта, были обнаружены карантинные сорняки — повилика и амброзия. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «ЦОК АПК».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане при экспорте продукции выявили повилику и амброзию

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Татарстане при экспорте продукции выявили повилику и амброзию

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам замруководителя Россельхознадзора по Республике Татарстан Айрата Тазетдинова, в текущем году при проверке партий товаров были выявлены семена повилики в продукции, направлявшейся на экспорт в Белоруссию. Груз был задержан, зараженная продукция не была отправлена за границу и подверглась очистке. Также были зафиксированы аналогичные случаи в семенах люцерны.

Надзорные мероприятия проводятся с учетом рисков, связанных с возможным наличием карантинных объектов.

Артём Дергунов