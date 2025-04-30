Ростовскую область в середине мая накроют пыльные бури

В мае 2025 года погода в Ростовской области обещает быть умеренно прохладной, с периодическими дождями и грозами, сообщает rostovgazeta со ссылкой на климатолога Александра Иошпу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

По словам специалиста, днем ожидается температура немного выше +20 градусов, а ночью возможно понижение до +10. Это связано с приходом прохладных воздушных масс с северо-западного направления.

«Значительных колебаний температуры в течение месяца не ожидается, и жителям Ростова не следует опасаться аномальной жары или сильных морозов»,— подчеркнул Александр Иошпа.

Тем не менее, одной из наиболее заметных неожиданностей в мае могут стать песчаные бури, вероятность которых возрастает во второй половине месяца. По словам эксперта, в первой половине мая риск возникновения песчаных бурь минимален, однако к середине месяца они могут представлять собой серьезную опасность.

«Подобное явление обусловлено спецификой климатических условий и колебаниями атмосферного давления, способными вызвать сильные ветры и подъем пыли с поверхности земли»,— заключил господин Иошпа.

Валентина Любашенко