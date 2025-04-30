Выручка по проектам ПАО «АПРИ» выросла в 2,5 раза в 2024 году

По итогам прошлого года выручка по всем проектам челябинского девелопера ПАО «АПРИ» составила 23 млрд руб. Это на 154% больше, чем в 2023-ем, указано в финансовом отчете группы.

Выручка от реализации жилых и нежилых помещений организации достигла 21,3 млрд руб., что превышает результаты 2023 года на 163%. Причиной такого роста девелопер называет повышение строительной готовности проектов группы и увеличение средней стоимости за квадратный метр. Чистая прибыль при этом выросла на 47% до 2,6 млрд руб., а показатель EBITDA — на 103% до 7,2 млрд руб. Собственный капитал организации за 2024 год увеличился на 66%.

Виталина Ярховска