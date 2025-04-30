На Чайковской ТЭЦ-18 проводится капитальный ремонт турбоагрегата

На Чайковской ТЭЦ-18 идёт капитальный ремонт турбоагрегата № 2. Эта станция является основой теплоснабжения города Чайковский, обеспечивая теплом и горячей водой социальные объекты, промышленные предприятия и жилые дома.

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Основные работы:

♦ Ревизия подшипников;

♦ Ревизия соединительной муфты роторов высокого и низкого давлений типа Бибби;

♦ Чистка поверхностей охлаждения;

♦ Ремонт вспомогательного оборудования турбины.

Эти меры направлены на повышение надёжности теплоснабжения правобережной части Перми в отопительном сезоне, а также на повышение эффективности работы турбогенератора № 2.

Также будут выполнены мероприятия по продлению разрешенного срока эксплуатации турбины, и экспертиза промышленной безопасности трубопровода пара.

Зона ответственности «Т Плюс» в Чайковском:

🗸 242 км тепловых сетей;

🗸 2 блочно-модульные котельные;

🗸 1 насосная станция.

«Надёжность теплоснабжения — наш приоритет. Все ремонтные работы выполняются в строгом соответствии с графиком, чтобы обеспечить бесперебойную подачу тепла жителям и предприятиям Чайковского», — отметил главный инженер Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Михаил Вепрёв.

В Чайковском городском округе «Т Плюс» обеспечивает теплом и горячей водой 74 объекта социального значения – детсады, школы, больницы и поликлиники, 41 здание вузов, колледжей и лицеев, 1 дом культуры. Также энергокомпания подаёт тепло и горячую воду дома жителей 521 многоквартирного дома.

О Пермском филиале «Т Плюс» Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в пяти городах Пермского края: Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском и Лысьве, а также в посёлках Майский, Марковский и Прикамский. В состав филиала входит семь теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18, и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. Установленная электрическая мощность филиала – 1229,3 МВт, тепловая мощность – 5 281,336 Гкал/ч. О Группе «Т Плюс» Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от ПАО «Т Плюс», – более 7 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – более 180 тысяч. В зонах обслуживания «Т Плюс» проживает более 16 млн человек. Под управлением группы «Т Плюс» находится 53 электростанции, 496 котельных и более 22 000 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность – 52,5 тыс. Гкал/ч.

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»