С начала года из Краснодарского края выдворили более 400 иностранцев

С начала 2025 года из Краснодарского края были выдворены 414 иностранных граждан, незаконно находившихся на территории России. Как сообщили в региональном управлении службы судебных приставов, исполнение решений судов осуществляется в рамках действующих миграционных процедур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Еще 472 человека, согласно вынесенным постановлениям, были размещены в пунктах временного содержания до момента депортации. Основную часть выдворенных составляют выходцы из стран ближнего зарубежья — республик Центральной Азии и Южного Кавказа, однако в списке фигурируют также граждане Кубы, Китая, Нигерии и Афганистана.

На фоне сохраняющихся ограничений на авиасообщение в регионе, доставка иностранных граждан осуществляется через аэропорты Адлера, Минеральных Вод и Москвы — в зависимости от страны назначения. В ведомстве отметили, что работа по обеспечению исполнения судебных решений в отношении нелегальных приезжих продолжается в плановом порядке.

Вячеслав Рыжков