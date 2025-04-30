В Тольятти не могут найти место для ярмарки, убранной с Центральной площади

В Тольятти продолжается история с поиском места для ярмарки, которая до начала нынешнего года базировалась на Центральной площади. Как констатировал в своем Telegram-канале депутат Самарской губернской думы Максим Гусейнов, в городе почти не осталось свободных участков в муниципальной собственности — все распродали за последние 30 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За прошедшее время было перебрано несколько вариантов для переноса ярмарки. В последнее время изучалась возможность поместить ее на площадке у торгового центра «Юность» на улице Ленина. Но этот участок находится в частной собственности, и с его хозяином договориться не получилось.

«Было предложение расположить ярмарку на Колхозном рынке, но, оказалось, что это невозможно по юридическим причинам. Сами предприниматели, торговавшие на ярмарке, могли бы арендовать там место, но, по всей видимости, такого желания у них нет»,— заявил господин Гусейнов.

По словам депутата, сейчас родился еще один вариант — разместить торговые ряды недалеко от троллейбусного депо на улице Родины. Но этот участок тоже в частной собственности, и это может стать препятствием для реализации этой возможности.

Как сообщалось ранее, располагавшуюся на Центральной площади ярмарку раскритиковал в свой первый визит в Тольятти тогда еще врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев. Глава Тольятти Николай Ренц объяснил, что с оператором ярмарки заключен срочный безвозмездный договор на размещение на период до 2026 года. Но господин Федорищев потребовал привести Центральную площадь в порядок и поручил главе Тольятти представить соответствующие предложения.

Алексей Алексеев