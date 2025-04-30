Помощнику машиниста мотовоза вынесли приговор за гибель человека в Арзамасе

Суд признал виновным 46-летнего помощника машиниста мотовоза за гибель человека на станции Арзамас в Нижегородской области. Железнодорожнику назначили 3,5 года принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре 30 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фигуранта судили по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Суд установил, что в январе 2023 года помощник машиниста мотовоза не подал звуковой сигнал о начале движения и не предупредил машиниста о нахождении работника на железнодорожном пути. В результате мотовоз сбил потерпевшего насмерть.

Галина Шамберина