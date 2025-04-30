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Ярославцев предупредили о заморозках в майские праздники

В Ярославле и области с 1 по 3 мая ожидаются ночные и утренние заморозки. Об этом предупреждает министерство региональной безопасности.

Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

Температура воздуха упадет до -5 градусов, уточняется в сообщении. По данным метеослужбы «Гисметео», с 1 п 4 мая в Ярославле будет идти дождь, в пятницу возможен небольшой снег. Дневная температура воздуха будет от +6 до +14 градусов, холодней всего будет в четверг.

Алла Чижова

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