Коллекция Ивана Морозова в Третьяковке
На самарской Фабрике-кухне открылась новая выставка
Экспозиция «Коллекционер Иван Морозов: от Ван Гога до авангарда» открылась в самарском филиале Государственной Третьяковской галереи в среду, 30 апреля. Лучшие моменты выставки — в фотогалерее «Ъ-Волга».
На выставке будут представлены 52 произведения из коллекций Государственной Третьяковской галереи, Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Государственного Русского музея, Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, Нижегородского государственного художественного музея, Ногинского музейно-выставочного центра, Вятского художественного музея имени В.М. и А.М. Васнецовых, Саратовского государственного художественного музея имени А.Н. Радищева и Самарского областного художественного музея
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ