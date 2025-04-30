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Коллекция Ивана Морозова в Третьяковке

На самарской Фабрике-кухне открылась новая выставка

Экспозиция «Коллекционер Иван Морозов: от Ван Гога до авангарда» открылась в самарском филиале Государственной Третьяковской галереи в среду, 30 апреля. Лучшие моменты выставки — в фотогалерее «Ъ-Волга».

На выставке будут представлены 52 произведения из коллекций Государственной Третьяковской галереи, Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Государственного Русского музея, Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, Нижегородского государственного художественного музея, Ногинского музейно-выставочного центра, Вятского художественного музея имени В.М. и А.М. Васнецовых, Саратовского государственного художественного музея имени А.Н. Радищева и Самарского областного художественного музея

На выставке будут представлены 52 произведения из коллекций Государственной Третьяковской галереи, Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Государственного Русского музея, Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, Нижегородского государственного художественного музея, Ногинского музейно-выставочного центра, Вятского художественного музея имени В.М. и А.М. Васнецовых, Саратовского государственного художественного музея имени А.Н. Радищева и Самарского областного художественного музея

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

На выставке будут представлены 52 произведения из коллекций Государственной Третьяковской галереи, Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Государственного Русского музея, Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, Нижегородского государственного художественного музея, Ногинского музейно-выставочного центра, Вятского художественного музея имени В.М. и А.М. Васнецовых, Саратовского государственного художественного музея имени А.Н. Радищева и Самарского областного художественного музея

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

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Экспозиция посвящена диалогу отечественной и зарубежной живописи, коллекцию которой собрал столичный предприниматель и купец Иван Морозов (1871 — 1921)

Экспозиция посвящена диалогу отечественной и зарубежной живописи, коллекцию которой собрал столичный предприниматель и купец Иван Морозов (1871 — 1921)

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Выставка разместилась в четырех концептуально оформленных залах

Выставка разместилась в четырех концептуально оформленных залах

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

В одном из залов можно проследить, как художники Андре Дерен, Наталья Гончарова, Александр Куприн, Огюст Эрбен и Святослав Нагубников переосмыслили классические жанры живописи: пейзажи, портрет и обнаженную натуру

В одном из залов можно проследить, как художники Андре Дерен, Наталья Гончарова, Александр Куприн, Огюст Эрбен и Святослав Нагубников переосмыслили классические жанры живописи: пейзажи, портрет и обнаженную натуру

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Художники эпохи также экспериментировали с жанром пейзажа

Художники эпохи также экспериментировали с жанром пейзажа

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Одно из центральных мест на выставке занимает картина Винсента ван Гога «Прогулка заключенных». Она написана в феврале 1890 года и является копией с гравюры «Острог» Гюстава Доре (1872)

Одно из центральных мест на выставке занимает картина Винсента ван Гога «Прогулка заключенных». Она написана в феврале 1890 года и является копией с гравюры «Острог» Гюстава Доре (1872)

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Работы Ван Гога, Матисса и других авторов в Самаре представлены впервые

Работы Ван Гога, Матисса и других авторов в Самаре представлены впервые

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Кроме знакомства с творчеством зарубежных классиков зритель проделает путь, который прошла русская живопись в начале XX века, и который условно обозначен в названии выставки — от Ван Гога до авангарда

Кроме знакомства с творчеством зарубежных классиков зритель проделает путь, который прошла русская живопись в начале XX века, и который условно обозначен в названии выставки — от Ван Гога до авангарда

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Куратором выставки стала Татьяна Юденкова, заведующая отделом живописи второй половины XIX — начала XX века Государственной Третьяковской галереи

Куратором выставки стала Татьяна Юденкова, заведующая отделом живописи второй половины XIX — начала XX века Государственной Третьяковской галереи

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Экспозиция организована по инициативе генерального директора «Акрон Холдинг» Павла Морозова в рамках сотрудничества с филиалом Третьяковки в Самаре

Экспозиция организована по инициативе генерального директора «Акрон Холдинг» Павла Морозова в рамках сотрудничества с филиалом Третьяковки в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Заведующий филиалом Третьяковской галереи в Самаре Михаил Савченко рассказал про длительную и сложную историю создания выставки, которая стала итогом труда большого числа людей. Экспозиция будет работать до 28 сентября 2025 года

Заведующий филиалом Третьяковской галереи в Самаре Михаил Савченко рассказал про длительную и сложную историю создания выставки, которая стала итогом труда большого числа людей. Экспозиция будет работать до 28 сентября 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

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Экспозиция посвящена диалогу отечественной и зарубежной живописи, коллекцию которой собрал столичный предприниматель и купец Иван Морозов (1871 — 1921)

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Выставка разместилась в четырех концептуально оформленных залах

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

В одном из залов можно проследить, как художники Андре Дерен, Наталья Гончарова, Александр Куприн, Огюст Эрбен и Святослав Нагубников переосмыслили классические жанры живописи: пейзажи, портрет и обнаженную натуру

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Художники эпохи также экспериментировали с жанром пейзажа

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Одно из центральных мест на выставке занимает картина Винсента ван Гога «Прогулка заключенных». Она написана в феврале 1890 года и является копией с гравюры «Острог» Гюстава Доре (1872)

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Работы Ван Гога, Матисса и других авторов в Самаре представлены впервые

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Кроме знакомства с творчеством зарубежных классиков зритель проделает путь, который прошла русская живопись в начале XX века, и который условно обозначен в названии выставки — от Ван Гога до авангарда

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Куратором выставки стала Татьяна Юденкова, заведующая отделом живописи второй половины XIX — начала XX века Государственной Третьяковской галереи

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Экспозиция организована по инициативе генерального директора «Акрон Холдинг» Павла Морозова в рамках сотрудничества с филиалом Третьяковки в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Заведующий филиалом Третьяковской галереи в Самаре Михаил Савченко рассказал про длительную и сложную историю создания выставки, которая стала итогом труда большого числа людей. Экспозиция будет работать до 28 сентября 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

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