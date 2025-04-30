У продавцов алкоголя поджимают время

Красноярское правительство намерено сократить сразу на четыре часа продажу алкоголя в магазинах, расположенных в многоквартирных домах. Соответствующий законопроект внесен в региональный парламент. Губернатор Михаил Котюков объяснил инициативу позицией жителей, правоохранителей и медиков. Ранее несколько красноярских муниципалитетов выступали с инициативами ограничить продажу спиртного в масштабах региона, но до их реализации дело не доходило.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Времени на выбор спиртного в магазинах у красноярцев после принятия закона станет меньше

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Времени на выбор спиртного в магазинах у красноярцев после принятия закона станет меньше

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

О предстоящих изменениях в режиме продажи алкоголя в Красноярском крае губернатор Михаил Котюков сообщил в ходе своей очередной прямой линии. Она прошла на телеканале «Енисей» вечером 29 апреля.

По словам главы региона, целесообразность введения дополнительных ограничений власти региона обсудили с правоохранительными органами и медицинским сообществом в конце 2024 года.

«Мы вышли сейчас на возможность ограничения времени для продажи алкоголя. На этом настаивали коллеги из правоохранительных органов, и их поддерживали медики»,— подвел он итоги этой дискуссии.

В результате власти региона пришли к выводу о необходимости ограничить продажу алкоголя ранним утром и поздним вечером, поскольку «это самые тяжелые часы для самых неприятных последствий».

Соответствующие изменения в региональный закон «Об отдельных вопросах государственного регулирования в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» внесены на рассмотрение в заксобрание Красноярского края также 29 апреля. Их разработало министерство промышленности и торговли. Согласно документу, в магазинах, расположенных в многоквартирных домах, алкоголь будет разрешено продавать только с 10.00 до 21.00. Сейчас региональное законодательство позволяет розничную торговлю спиртным с 08.00 до 23.00. Кроме того, планируется полностью запретить продажу 1 июня в Международный день защиты детей и 1 сентября в День знаний.

«Предлагаемые законопроектом ограничения направлены на сокращение времени торговли алкогольной продукцией, снижение шаговой доступности алкогольной продукции для населения, а также снятия социальной напряженности в рассматриваемой сфере общественных отношений в условиях приоритетности защиты жизни и здоровья граждан, прав жителей на комфортную среду»,— указывается в пояснительной записке к законопроекту. В уведомлении о проведении публичных слушаний по законопроекту делается ссылка на многочисленные жалобы граждан на большое количество торгующих алкоголем магазинов в многоквартирных домах.

По состоянию на 1 апреля 2025 года в Красноярском крае продавали алкоголь в розницу около 5,5 тыс. магазинов. Из них в многоквартирных домах расположены более 1 тыс.

Как писал «Ъ-Сибирь», с предложением по ограничению продажи алкоголя уже выступали несколько муниципалитетов региона. Так, о запрете на продажу после 22.00 говорилось в законопроекте, подготовленном горсоветом Ачинска в 2022 году. В 2024-м парламент Таймырского Долгано-Ненецкого района направил в заксобрание предложение ограничить торговлю спиртными напитками до 11.00 и после 20.00. Аналогичные временные рамки предлагал узаконить горсовет Норильска. Тогда представитель одной из крупных торговых сетей оценивал финансовые потери каждого магазина формата «у дома» от введения ограничений по «норильскому» варианту в 100–150 тыс. руб. в сутки. В свою очередь, Александр Речицкий, до недавнего времени занимавший пост начальника главного управления МВД по Красноярскому краю, предлагал ввести в крае «трезвые пятницы».

Однако ни одна из этих инициатив реализована не была. В мае прошлого года заксобрание практически единогласно отклонило ачинский законопроект. Вместо этого краевые депутаты приняли поправки в краевой закон, запрещающие «наливайкам» торговать алкоголем после 23.00.

Публичные слушания по законопроекту планируется завершить к 23 мая. Но инициированные губернатором ограничения могут оказаться не последними. Запрет на розничную продажу 1 июня и 1 сентября Михаил Котюков в ходе прямой линии назвал «первым предложением».

Валерий Лавский