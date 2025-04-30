Орловский завод итальянских мембранных баков увеличил финпоказатели в 2024 году

Орловский производитель мембранных баков ООО «Униджиби» (принадлежит итальянской Unigb) в 2024 году увеличил выручку на 26%: с 364 до 461 млн руб. Это следует из финансовой отчетности компании. Предприятие также получило 42 млн руб. чистой прибыли против 34 млн руб. годом ранее — показатель вырос на 21%.

Дебиторскую задолженность общество нарастило на 72%: с 34 до 59 млн руб., кредиторскую, напротив, снизило на 19%: с 15 до 29 млн руб. Себестоимость продаж выросла с 264 тыс. до 344 тыс. руб., а выручка от продаж — с 47 тыс. до 58 тыс. руб.

ООО «Униджиби» находится в Кромском районе Орловской области, производит итальянские мембранные баки. Компания начала свою деятельность в 2002 году, став одним из первых заводов по производству мембранных баков на территории РФ. С 2008 года локализация производства достигла 100%. Гендиректор — Джорджо Бенеттоло.

Анна Швечикова