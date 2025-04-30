В Белоруссии могут признать «Объединенный переходный кабинет» террористическим

Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед направил в Верховный суд заявление о признании формирования «Объединенный переходный кабинет» и его структурных подразделений террористической организацией. В рамках этой инициативы рассматривается запрет деятельности группы на территории республики. Такое предложение выдвинул Комитет госбезопасности Белоруссии.

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«Преступные действия кабинета подтверждаются материалами уголовных дел о разжигании социальной вражды и розни, актах терроризма, заговоре с целью захвата государственной власти, а также о совершении многих других тяжких и особо тяжких преступлений»,— отметил представитель белорусской Генпрокуратуры Дмитрий Брылев.

Он напомнил, что гражданка Белоруссии Светлана Тихановская (экс-кандидат на выборах президента республики 2020 года) объявила о создании формирования в Вильнюсе в августе 2022-го. Курируют и финансируют организацию, по данным Генпрокуратуры, соседние иностранные государства, в том числе их специальные и разведывательные службы.

По словам господина Брылева, целью организации является «захват и удержание государственной власти незаконным путем». «Для этого признаются допустимыми террористические акты, диверсии, захват заложников, зданий и сооружений, совершение незаконных действий в отношении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ»,— уточнил он.

Среди вероятных союзников кабинета, в интересах которых тот выступает, представитель Генпрокуратуры назвал террористические организации «Полк имени Кастуся Калиновского» и BYPOL. Обе оппозиционные группы признаны экстремистскими на территории Белоруссии и запрещены.