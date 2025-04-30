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Житель курского села Погребки рассказал СКР об убийстве ВСУ его матери

СКР установил обстоятельства убийства украинскими военнослужащими мирной жительницы села Погребки Суджанского района Курской области в августе 2024 года. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ), сообщили «Ъ» в пресс-службе ведомства.

Житель села рассказал следователям, что в августе 2024 года ВСУ целенаправленно ударили FPV-дроном по дому, где жила его мать. Она получила тяжелое ранение, из-за которого позже скончалась.

Следствие проведет экспертизу, чтобы обнаружить следы применения БПЛА украинцами. Ведомство также отметило, что в этом селе уже сообщалось об убийствах украинской армией нескольких его жителей.

Никита Черненко

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