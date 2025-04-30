Гулять так гулять: половина россиян берут отпуска между майскими

52% оформят отпуск между майскими праздниками и отправятся отдыхать.

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Многие хотят воспользоваться дополнительными днями и не брать полноценный отпуск для перезагрузки, говорят итоги опроса «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» для Аналитического центра «АльфаСтрахование».

Оформить три межпраздничных дня в качестве отпуска планируют 57% опрошенных, кто решил отдохнуть. 43% хотят взять их в качестве отгулов или за свой счет, не видя финансовых потерь в такой ситуации.

В заграничные поездки в этот период планируют отправиться только 8% опрошенных. Причем, направления российские туристы выбирают самые разные – от привычной Турции до Японии. Путешествовать по России будут 61% тех, кто запланировал майский отдых. Из них 64% выбрали городской туризм и едут смотреть на достопримечательности Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ростова, Казани, Владимира и других городов. 22% запланировали поездки в горы, а на море – все оставшиеся.

39% предпочтут отдых дома или на даче. При этом арендовали дачу на праздники 10% опрошенных.

Для экономии и удобства 32% будут путешествовать самостоятельно. У остальных такой возможности нет из-за сложной логистики, отсутствия автомобиля или желания тратить дополнительные силы и время на дорогу.

Из тех, кто между Первомаем и Днем Победы отдыхать не планируют, четверть уверены, что лучше накопить денег на полноценный летний отдых, чем распыляться в майские. Оставшиеся респонденты отметили, что не смогут воспользоваться тремя дополнительными днями из-за большой загруженности и высоких цен на билеты и отели на эти даты.

Выросло и количество тех, кто оформляет страховку даже для такого непродолжительного отдыха. Из тех, кто планирует мини-отпуск на майские, это сделали уже 37%.

«Если раньше страховая защита была популярной только при поездках за границу, то сейчас она становится привычной и для внутреннего туризма, позволяя получить гарантии по самому широкому кругу вопросов, с которыми сталкиваются туристы. Это важный показатель ответственного отношения к планированию отдыха», – говорит Алиса Безлюдова, директор департамента маркетинга «Медицина» «АльфаСтрахование».