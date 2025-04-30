В Чувашии суд признал виновной заведующую Осинкинского фельдшерско-акушерского пункта БУ «Козловская центральная районная больница им. И. Е. Виноградова» в совершении двух должностных преступлений. Ее действия квалифицировали по ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и ч. 4 ст. 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру России). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Чувашской Республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии завотделением больницы осуждена за служебный подлог

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Чувашии завотделением больницы осуждена за служебный подлог

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установило следствие, в период с марта 2023 по февраль 2024 года женщина, находясь на должности заведующей, неоднократно вносила ложные данные в Республиканскую медицинскую информационную систему. Эти сведения касались количества и стоимости оказанных населению медицинских услуг и были направлены на создание видимости выполнения государственного задания по предоставлению бесплатной медпомощи.

На основании этих недостоверных данных Территориальный фонд обязательного медицинского страхования перечислил Козловской ЦРБ свыше 36 тыс. руб. в качестве компенсации якобы оказанных услуг.

Суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года, а также наложил штраф в размере 100 тыс. руб.

Артём Дергунов