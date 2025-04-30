Нижегородское ЦКБ по СПК спустило на воду первый «Метеор» для Ростова

Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях им Р. Алексеева (ЦКБ по СПК) спустило на воду первый «Метеор 120Р» для Ростовской области, сообщили на предприятии. Скоростное судно построено для судоходной пассажирской компании «Дон» по заказу Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).

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Гендиректор компании «Дон» Герман Лопаткин отметил, что «Метеор» будет курсировать на внутренних рейсах, также рассматривается использование судна на междугородных маршрутах. «В планах Волгоградская область, Донецкая республика и Краснодарский край», — подчеркнул господин Лопаткин.

В рамках государственной лизинговой программы ЦКБ по СПК построит 16 судов «Метеор 120Р», напомнил гендиректор бюро Евгений Цыпленков. Он добавил, что судами также интересуются Удмуртия, Якутия и Тюменская область.

Владимир Зубарев