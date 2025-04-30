После ЧП на шахте «Шерегешская» в Кузбассе пропал работник

На шахте «Шерегешская» (входит в «Евраз ЗСМК») в Кемеровской области произошло вытекание глины после проведения взрывных работ. Об этом сообщает региональная прокуратура. По информации «Интерфакса», местонахождение одного шахтера неизвестно.

Работа шахты приостановлена, выведено более 230 сотрудников. На месте работают несколько отделений спасателей.

Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности. На место происшествия выехал прокурор Таштагола Андрей Брайко. Возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»).