Отца и сына заключили под стражу за организацию проституции в Сириусе

Сотрудники ОМВД России по федеральной территории Сириус совместно с Центром по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Краснодарскому краю пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся организацией проституции, сообщает пресс-служба ведомства ФТ в своем Telegram-канале. При силовой поддержке ОМОН «Зверобой-Юг» регионального управления Росгвардии были задержаны 52-летний житель Сочи и его 26-летний сын.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УВД Сириуса Фото: Пресс-служба УВД Сириуса

По данным следствия, подозреваемые находили в интернете женщин, готовых предоставлять интимные услуги за плату, и там же размещали объявления для поиска клиентов. Для встреч использовался арендованный трехэтажный дом на территории Сириуса. Полученный доход делился между организаторами и работницами.

При обыске в местах проживания задержанных изъяты предметы, документы и денежные средства, подтверждающие их причастность к незаконной деятельности.

Следственным отделом ОМВД России по федеральной территории Сириус возбуждены уголовные дела по ст. 240 и 241 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией и организация занятия проституцией). Подозреваемых заключили под стражу. Женщин, которые оказывали интимные услуги, привлекли к административной ответственности по ст. 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией).

Расследование продолжается.

Мария Удовик