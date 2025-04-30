Подкралось незаметно
Солнцезащитные кремы – самое время
«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о том, почему несмотря на сложную погоду, пора начинать пользоваться защитой от солнца.
Фото: East News
«Отче наш» косметологов, их своеобразная профессиональная мантра про солнцезащитные кремы повторяется каждую весну: даже если яркого солнца нет – весной всем нужны кремы с spf-фактором. Защищаясь от вредного спектра излучения, мы продлеваем молодость кожи, предотвращаем появление пигментных пятен и раннюю потерю коллагена и эластина (самое важное для тонуса кожи). Их старания находят отклик у аудитории: по данным глобальной платформы данных и бизнес-аналитики Statista уже в 2025 году мировой рынок солнцезащитных средств принес доход в размере 12,20 млрд долларов США. Прогнозируется, что глобальный сегмент косметического рынка «Защита от солнца» будет расти в период с 2025 по 2030 год в общей сложности на 2,7 млрд долларов США (+21,76 процента) – эти цифры впечатляют.
Сегодня не только в странах, где круглый год жарко, но и в средних широтах наблюдается резкий рост спроса на солнцезащитные средства. Самыми главными запросами к средствам являются: комфортная текстура, отсутствие яркого запаха, защита кожи от всего спектра вредного ультрафиолетового излучения (от лучей UVB/UVA) и – водостойкая формула. Самыми востребованными остаются кремы с фактором 30 – меньше врачи считают очень незначительными (читай – малоэффективными) цифрами, и ратуют за 50+ - что уже многие из нас рассматривают как преграду для полноценного загара. Это не так – с солнцезащитой можно загореть. Главное, подобрать комфортное средство. Ниже – новинки сезона в этой категории.