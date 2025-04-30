Подкралось незаметно

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о том, почему несмотря на сложную погоду, пора начинать пользоваться защитой от солнца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: East News Фото: East News

«Отче наш» косметологов, их своеобразная профессиональная мантра про солнцезащитные кремы повторяется каждую весну: даже если яркого солнца нет – весной всем нужны кремы с spf-фактором. Защищаясь от вредного спектра излучения, мы продлеваем молодость кожи, предотвращаем появление пигментных пятен и раннюю потерю коллагена и эластина (самое важное для тонуса кожи). Их старания находят отклик у аудитории: по данным глобальной платформы данных и бизнес-аналитики Statista уже в 2025 году мировой рынок солнцезащитных средств принес доход в размере 12,20 млрд долларов США. Прогнозируется, что глобальный сегмент косметического рынка «Защита от солнца» будет расти в период с 2025 по 2030 год в общей сложности на 2,7 млрд долларов США (+21,76 процента) – эти цифры впечатляют.

Сегодня не только в странах, где круглый год жарко, но и в средних широтах наблюдается резкий рост спроса на солнцезащитные средства. Самыми главными запросами к средствам являются: комфортная текстура, отсутствие яркого запаха, защита кожи от всего спектра вредного ультрафиолетового излучения (от лучей UVB/UVA) и – водостойкая формула. Самыми востребованными остаются кремы с фактором 30 – меньше врачи считают очень незначительными (читай – малоэффективными) цифрами, и ратуют за 50+ - что уже многие из нас рассматривают как преграду для полноценного загара. Это не так – с солнцезащитой можно загореть. Главное, подобрать комфортное средство. Ниже – новинки сезона в этой категории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография La Colline, солнцезащитный крем с омолаживающим эффектом и фактором защиты SPF 50/РА++++ Comfort Zone, солнцезащитный стик для лица линии SUN SOUL c SPF50 и пептидами Clarins, увлажняющий солнцезащитный спрей для тела SPF 50+ Brume Solaire Embellissante с защитой кожи от фотостарения, против морщин и пигментных пятен Thalion, солнцезащитный крем Anti-Ageing Suncare Spf50+ с экстрактами водорослей: предотвращает преждевременное старение кожи, увлажняет и питает ее Garnier, солнцезащитный спрей-вуаль SPF 50+ с производным витамина С в составе Следующая фотография 1 / 5 La Colline, солнцезащитный крем с омолаживающим эффектом и фактором защиты SPF 50/РА++++ Comfort Zone, солнцезащитный стик для лица линии SUN SOUL c SPF50 и пептидами Clarins, увлажняющий солнцезащитный спрей для тела SPF 50+ Brume Solaire Embellissante с защитой кожи от фотостарения, против морщин и пигментных пятен Thalion, солнцезащитный крем Anti-Ageing Suncare Spf50+ с экстрактами водорослей: предотвращает преждевременное старение кожи, увлажняет и питает ее Garnier, солнцезащитный спрей-вуаль SPF 50+ с производным витамина С в составе

Ирина Кириенко