В Пензе потратят 3,3 млн на интеллектуальную транспортную систему

В Пензе на обслуживание интеллектуальной транспортной системы потратят 3,3 млн руб. Минэкономразвития региона уже заключило соответствующий контракт.

Участниками тендера стали три компании. Победила та, которая предложила наименьшую цену. Подрядчику предстоит следить за состоянием оборудования, кабелей и электросетей на перекрестках с «умными» светофорами.

Эти работы нужно выполнить до конца текущего года. Перечень адресов, где требуется их проводить, включает свыше 50 перекрестков по всей Пензе — от улицы Калинина до проспекта Победы.

Павел Фролов