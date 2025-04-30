Нацистами являются люди, которые оказали давление на украинскую власть, чтобы «начать гражданскую войну у себя в стране». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на просветительском марафоне общества «Знание» сегодня, 30 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Это те люди, которые оказывали давление на свою власть, чтобы начать гражданскую войну у себя в стране, чтобы использовать танки, боевые самолеты против населения своей страны, а это то, что происходило в Донбассе. Именно из танков убивали детей, именно из боевых самолетов ракетами стреляли по центральным площадям Донецка, когда погибали дети, женщины и старики. Вот это и есть нацисты»,— сказал пресс-секретарь президента, отвечая на просьбу студента РГГУ дать свое определение фашизму или назвать его признаки. Господин Песков добавил, что это итальянское слово и немцы на самом деле были нацистами, хотя «у нас в народе» их стали называть фашистами.

В ходе лекции «Освобождение мира от нацизма. Роль СССР» на марафоне общества «Знание» Дмитрий Песков подчеркнул решающую роль СССР в победе во Второй мировой войне. Он подчеркнул, что нацизм все равно остался жив и на Украине «ростки нацизма» стали прорастать быстрее, чем в других странах Европы.

Божена Иванова