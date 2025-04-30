Нижегородские волонтеры ночью нашли в лесу детей, ушедших за подснежниками

Волонтеры нижегородского поисково-спасательного отряда «Рысь» нашли в лесу в Семеновском районе двух девочек восьми и двенадцати лет, ушедших из дома на поиски подснежников. Сообщение о пропаже детей поступило около полуночи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В поисках принимали участие тридцать человек от «Рыси», 17 экипажей, два кинологических расчета. Сначала один из экипажей обнаружил детские следы. Самих девочек нашли еще через два часа на болотистой местности.

На машине их доставили в больницу и передали медикам.

Андрей Репин