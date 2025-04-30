Зарубежные СМИ: Как в США оценили 100 дней 47-го президента?

Дональд Трамп на митинге в Мичигане заявил, что прошедшая сотня дней его президентства — время, которое стало самым успешным периодом в истории США. А свою политику он назвал одним из главных достижений и выполненных предвыборных обещаний. Трамп пообещал не останавливаться и сказал своим сторонникам: «Мы только начали, вы еще ничего не видели». Президент США почти не касался внешней политики. При этом тема конфликта на Украине звучала в его интервью, которое ночью 30 апреля опубликовал канал АВС. Первые 100 дней Трампа осмысляют и американские СМИ, многие из них выпустили большие редакционные колонки. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

The New York Times описывает политику Трампа во время второго срока как сплав личных обид и импровизаций. Мягкая сила ушла, на смену пришли грубые меры: от миграционных указов до экономических атак. Главный вектор — месть: увольняются прокуроры, связанные с делом 6 января, ведутся проверки против юристов и бывших чиновников, которых Трамп считает своими противниками.

CNN отмечает, что за 100 дней администрация резко изменила глобальный статус-кво. Союзники США встревожены, на рынках волатильность. Идея, что «сильный всегда прав», подрывает нормы послевоенного порядка, построенного на правилах. По мнению аналитиков, ставка на силу может обернуться долговременными издержками, даже если последствия пока проявляются медленно.

По версии National Review, поведение Дональда Трампа за первые 100 дней оказалось вполне предсказуемым — без неожиданных поворотов или принципиально новых подходов. Автор материала считает, что и в дальнейшем не стоит ожидать резкой смены курса. Администрация продолжит чередовать реальные успехи с громкими скандалами и просчетами, вызванными действиями самого президента. Прогноз — медленное снижение популярности, особенно если экономические показатели начнут буксовать. При этом в тексте подчеркивается: все, кто следил за Трампом раньше, могли предвидеть такую динамику.

Washington Examiner, напротив, говорит о политическом «торнадо», которое потрясло Америку и мир. Издание напоминает, что в первые 100 дней Трамп уже превзошел сам себя по количеству обещаний, воплощенных в жизнь. Его сторонники ликуют, а оппоненты растеряны. Однако даже среди его электората появляются признаки скепсиса, особенно на фоне торговых пошлин и опасений за темпы роста экономики.

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