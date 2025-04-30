Молодой ярославец получил 20 лет колонии за госизмену и диверсию

Ярославский областной суд приговорил 23-летнего местного жителя Евгения Ермилова к 20 годам исправительной колонии строгого режима. В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что его признали виновным в государственной измене и диверсии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Суд установил, что в мае 2024 года Ермилов разместил объявление о поиске работы, на него откликнулись украинские спецслужбы и предложили за деньги выполнить поручения. 1 тыс. руб. обвиняемый получил за фото у военкомата с подписью «Верните мужчин домой».

«Ермилов Е.А. по заданию украинского куратора совершил поджог релейного шкафа, обеспечивающего организацию движения поездов на перегоне «Ярославль – Дунайка» и осуществил видеосъемку горящего объекта в целях отчета о противоправной деятельности и получения от противника вознаграждения»,— сообщили в областном УФСБ. Уточняется, что вознаграждение в размере 30 тыс. руб. он не получил.

Помимо 20 лет лишения свободы суд приговорил Ермилова к ограничению свободы еще на один год. Прокуратура взыскала с него 500 тыс. руб. в качестве ущерба.

Алла Чижова