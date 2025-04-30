В Курганской области запрет на посещение лесов продлен до 23 мая

Запрет на вход и въезд в леса Курганской области продлен до 23 мая. Соответствующий приказ департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов региона от 29 апреля опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, с 3 по 23 мая на землях лесного фонда запрещено пребывание граждан и въезд транспорта, за исключением работников лесничеств, арендаторов, сотрудников надзорных и ведомств, а также учреждений, обеспечивающих пожарную безопасность.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», с 11 апреля в Курганской области действует особый противопожарный режим. 12 апреля был установлен запрет на посещение лесов, изначально, на 21 день — до 2 мая. Также в лесах и на прилегающих к ним территориях запрещено разведение костров, сжигание мусора и другие пожароопасные работы. За нарушение ограничений гражданам грозят штрафы от 40 тыс. до 50 тыс. руб., должностным лицам — 60-90 тыс. руб., юрлицам — от 600 тыс. до 1 млн руб.