UPS сократит 20 тыс. сотрудников

Американская логистическая компания United Parcel Service (UPS) уволит в этом году 20 тыс. сотрудников. Компания наполовину сокращает сотрудничество со своим крупнейшим заказчиком — Amazon, на которого приходится 12% выручки UPS. Как сообщает The Wall Street Journal, сокращение сотрудников, а также прекращение эксплуатации 73 принадлежащих или арендуемых UPS зданий позволят сэкономить в 2025 году $3,5 млрд.

О сворачивании сотрудничества с Amazon в UPS сообщили в январе 2025 года. Тогда в компании пояснили, что Amazon — самый крупный, но не самый прибыльный заказчик, а это негативно сказывается на доходах самой логистической компании. К июню 2026 года UPS сократит объемы доставки грузов Amazon на 50%.

В первом квартале, результаты которого UPS опубликовала 29 апреля, выручка компании упала на 0,7%, до $21,5 млрд, операционная прибыль выросла на 3,3%, до $1,7 млрд. Акции компании реагируют снижением на 0,4%, с начала года они потеряли более 23%.

Алена Миклашевская