Мужчина пострадал на пожаре в Железнодорожном районе Самары

Сегодня, 30 апреля, в 05:53 (MSK+1) на пульт оперативных служб поступило сообщение о пожаре по адресу: Самара, ул. Рабочая, 87. Происходило горение межэтажного перекрытия между 1 и 2 этажами жилого дома, проинформировали в региональном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Еще до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 5 человек, один человек был спасен силами подъехавших подразделений. Детей среди эвакуированных не оказалось.

Без пострадавших не обошлось — мужчину 1953 года рождения пришлось госпитализировать.

В 07:34 (MSK+1) огонь был ликвидирован. Всего в тушении были задействованы 23 специалиста и 6 единиц техники.

Причина пожара устанавливается.

Алексей Алексеев