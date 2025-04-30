IT-специалисты стали менее востребованными в Нижегородской области

Спрос на IT-специалистов у нижегородских работодателей снизился на 24% по сравнению с весной прошлого года. Такие данные предоставило рекрутинговое агентство HeadHunter (hh.ru) по результатам своего исследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

При снижении востребованности IT-специалистов предлагаемые им зарплаты растут: в апреле средний доход местного IT-специалиста вырос на 6,4 тыс. руб. и достиг 80,4 тыс. руб. Максимальные зарплаты в ИТ-сфере теперь «стартуют» с 134 тыс. руб.

Наиболее востребованными специалистами из IT-сферы у компаний ПФО и в том числе Нижегородской области этой весной оказались программисты. Каждая пятая вакансия была нацелена на поиск программиста, на втором месте – специалисты техподдержки (16% от общего числа вакансий), на третьем – системные администраторы (9%). Меньше всего бизнес искал и приглашал на работу арт-директоров, руководителей отдела аналитики и гейм-дизайнеров.

Самыми высокооплачиваемыми IТ-профессиями региона в апреле оказались дата-сайентисты (275 тыс. рублей), руководители отдела аналитики (170 тыс. рублей), DevOps-инженеры (166 тыс. рублей). Самую низкую зарплату в сфере сейчас предлагают специалистам техподдержки – 55 тыс. руб. Также в зарплатный анти-рейтинг вошли BI-аналитики – им готовы платить не более 60 тыс.руб., и дизайнеры (61 тыс. руб).

«Массовая гонка зарплат в IT-сфере утихает и ей на замену проходит более спокойный найм c серьёзным отбором по компетенциям», – отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Центр, Северо-Запад.

Анастасия Титова