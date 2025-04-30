В Казани начали курсировать 30 новых газомоторных автобусов модели НЕФАЗ-5299-40-57 с двигателями класса «Евро-5». Они заменили устаревшие автобусы, отработавшие более 12 лет. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани на маршруты вышли 30 новых экологичных автобусов НЕФАЗ

Фото: Пресс-служба мэрии Казани В Казани на маршруты вышли 30 новых экологичных автобусов НЕФАЗ

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

Новые транспортные средства отличаются уровнем комфорта: в них установлены кондиционеры, мягкие кресла, USB-розетки, а также предусмотрены меры для маломобильных пассажиров — аппарель, специальные места и противоскользящие покрытия на поручнях.

Салон оснащен шумоизоляцией, благодаря которой уровень шума не превышает 72 дБ (при нормативе 82 дБ), обеспечена обзорность за счет увеличенной площади остекления.

Автобус рассчитан на 96 пассажиров, из которых 29 сидячих мест. Увеличенное количество газовых баллонов (10 вместо 8) позволяет совершать два дневных рейса без дозаправки. Для безопасности предусмотрен датчик утечки газа.

Закупку выполнили три частных перевозчика: ООО «КПАТП № 9» — 18 автобусов, ООО «КПАП № 7» — 9, ИП Беляев Р. И. — 3. Вместе они занимают около 10% рынка городских автоперевозок. Общая доля газомоторных автобусов в Казани составляет 54%.

Автобусы уже вышли на маршруты № 33, 35, 35а, 53 и 63.

Артём Дергунов