Полиция выясняет обстоятельства ДТП с тремя пострадавшими под Саратовом

В Энгельсском районе Саратовской области полиция выясняет обстоятельства дорожной аварии с тремя пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно предварительным сведениям, ДТП произошло в 08:50 сегодня, в среду, на 328 км трассы «Саратов — Пристанное — Ершов — Озинки — граница Республики Казахстан». Там столкнулись автомобили «ВАЗ-2114» и MAN.

За рулем первого находился мужчина 1994 года рождения, второго — мужчина 1990 года рождения. В результате аварии помощь медиков потребовалась водителю отечественной машины и двум его пассажирам — мужчинам 1987 и 1992 годов рождений.

Павел Фролов