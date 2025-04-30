Жителя Тольятти признали виновным в убийстве женщин, совершенном в 2003 году

В Тольятти вынесен приговор 43-летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении убийства двух женщин, которое произошло 7 января 2003 года. Об этом сообщили сегодня с региональном СУ СКР.

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Как следует из материалов дела, гражданин распивал спиртные напитки в квартире у своей знакомой. В какой-то момент между ними произошла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес женщине и ее матери множественные удары ножом, а затем задушил их и скрылся.

Убитых женщин обнаружили в этот же день соседи по квартире. Однако преступление долгое время оставалось нераскрытым.

«Установить лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, удалось путем следственно-оперативной работы после изучения уголовного дела в аппарате следственного управления следователем-криминалистом, проведения дополнительных экспертиз и следственных действий»,— пояснили следователи.

В итоге мужчина был задержан. Суд назначил ему наказание 19 лет 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Алексей Алексеев