Зумеры занялись ментальным здоровьем

Зумеры пошли к психологам. Поколение Z, как выяснил “Ъ FM”, чаще других обращается за медицинской помощью и в среднем берет пять сессий. Рынок ментального здоровья за год вырос почти на 20%, пишет Forbes, ссылаясь на исследование компании Eqiva. За пациентов сейчас конкурируют частные психологи и профильные клиники. Тему продолжит Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Ходить к психологу становится нормой, особенно в городах-миллионерах. Тренд диктуют зумеры. Они отличаются многозадачностью и одновременно высоким уровнем тревожности. Это поколение, как утверждают социологи, чаще впадает в депрессию. Но не молчит, а предпочитает обсуждать личные проблемы с профессионалами. Частный рынок психологии и психиатрии в России, как посчитали аналитики агентства Eqiva, оценивается уже в 20,5 млрд руб. с перспективой роста в 15% ежегодно.

Под этот запрос перестроился и бизнес, услуги психолога все чаще входят в полис ДМС. Программа ментального здоровья — в топе запросов, делится гендиректор платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Дарья Федорова: «Сейчас фокус, в том числе со стороны медицинских организаций, сместился с лечения на профилактику. Пример: приходит человек и запрашивает клинического психолога, который поможет ему продиагностировать особенности своей личности, то есть кто он, как ему выстраивать взаимоотношения с окружающими и прочее. Специфичные запросы, и их количество растет. Бум на определенные практики здорового образа жизни.

Обратили внимание, что в 2025 году все подняли цены, даже платформы, которые держали их лет пять».

Средний чек за сессию в Москве составляет 4 тыс. руб., в профильных клиниках — 8 тыс. руб. Там даже появилась опция «срочный прием вне очереди». Цена — от 20 тыс. руб. за консультацию. Прайс может доходить и до 100 тыс. руб. за 50 минут, утверждают собеседники “Ъ FM”. Но это так называемый золотой фонд специалистов.

Цены диктует спрос, он достиг 15-летнего максимума. По данным ВЦИОМ в 2024 году почти каждый восьмой россиянин обращался за психологической помощью. На этом фоне растет и конкуренция, замечает президент общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Виктор Макаров: «Больше всего растет рынок психологического консультирования, связанного тревогой, депрессиями, нестабильностью ситуации. Этот рост еще подкрепляется тем, что государство повернулось в эту сторону и начинает говорить на эту тему. Мы, наконец, осознали, что психика человека не менее сложна, чем тело, мягко говоря, и многие пошли к профессионалам. Сегодня в нашей стране примерно 80 тыс. частнопрактикующих психологов».

Но такое число частников вызывает сомнение, добавляет основатель клиники Mental Health Center Амина Назаралиева: «80 тыс. частнопрактикующих — это напоминает рынок строительных бригад. Все постоянно ищут хорошего специалиста и мучаются. Простой частный психолог может творить все, что угодно, потому что он не несет никакой ответственности перед государством. К клиникам с медицинской лицензией требования очень серьезные.

Все, что будет происходить там, означает наличие ответственности организации за вред, который может причинить психолог. Будет проведено расследование, возмещены деньги. Плюс белые и законные трансакции».

За психологов взялось государство. В Госдуму внесли законопроект «Об основах регулирования психологической деятельности», который вызвал немало споров. Частную практику предлагают разрешить только специалистам с профильным образованием и стажем от трех лет. Это значит, что многим придется закрыть кабинеты. А дефицит кадров на фоне высокого запроса в итоге обернется ростом цен на психологические консультации.

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Аэлита Курмукова