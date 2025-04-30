Во Владикавказе возбудили уголовное дело о неуплате алиментов

В Затеречном районе Владикавказа по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о неуплате алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Северной Осетии, общая сумма задолженности превысила 100 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В 2023 году служба судебных приставов в отношении местного жителя возбудила исполнительное производство о взыскании алиментов, говорится в сообщении. В сентябре 2024 года мужчина был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей). Несмотря на предупреждение об уголовной ответственности, должник требования законодательства проигнорировал.

Для решения вопроса об уголовном преследовании в орган дознания были направлены материалы проверки (согласно п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). По итогам рассмотрения материалов в отношении должника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ (неоднократная неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего).

Расследование уголовного дела взяла на контроль прокуратура Затеречного района.

Андрей Николаев