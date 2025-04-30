В Саратовской области за отопсезон насчитали 1,2 тыс. коммунальных аварий

Сегодня, в среду, в Саратовской облдуме прошли депутатские слушания. И.о. зампреда правительства региона Сергей Соколов сообщил, что в области отопительный сезон 2024/2025 прошел в штатном режиме.

По словам господина Соколова, в области насчитывается 95 ресурсоснабжающих предприятий, 60 из которых являются частными компаниями. Что касается теплоисточников, их в регионе 2,1 тыс. Из этого числа 247 котельных являются муниципальными, прочие — частными и ведомственными.

Сергей Соколов отметил: прошлой осенью специалисты подготовили все инфраструктурные объекты, отапливаемыми были 9,6 тыс. многоквартирных домов. В области за прошедший отопсезон выявили 1,2 тыс. коммунальных аварий. Больше всего их зафиксировали на объектах холодного водоснабжения — 947. В случае со 170 авариями речь идет об объектах электроснабжения.

Павел Фролов