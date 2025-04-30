В Ульяновске осуждены участники межрегиональной ОПГ, занимавшейся незаконной миграцией

В Ульяновске вынесен приговор девятерым членам межрегиональной ОПГ, признанным виновными в деятельности по незаконному пребыванию иностранных граждан на территории Ульяновской области и Республики Мордовия (ч.2, п. «а» ст.322.1 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), сообщило в среду, 30 апреля, следственное управление СКР по Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Следствием и судом установлено, члены ОПГ находили мигрантов, не владеющих русским языком, и за вознаграждение через активного участника группы — сотрудницу Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина (Москва) — организовывали фиктивный прием у иностранцев экзамена, необходимого для получения разрешения на работу. При этом никакой фактической проверки минимального уровня знания русского языка, истории России и основ законодательства Российской Федерации не было. Как пояснили в СУ СКР, жительница Ульяновска устроилась по трудовому договору дистанционно преподавателем в московский Государственный институт русского языка. Женщина фактически учила иностранцев не русскому языку, истории и основам законодательства, а «натаскивала», как надо отвечать на те или иные вопросы, какие произносить слова, какой пункт ответов в тестах называть, поясняют в СУ СКР. Иностранец заучивал необходимые слова и фразы. Затем «экзамен» записывался на видео и направлялся в институт русского языка, где комиссия, судя по видео, убеждалась «в достаточных знаниях» иностранца и признавала экзамен пройденным.

Стоимость услуги по обучению в зависимости от сложности «обучения» колебалась от 3 до 20 тыс. руб.

Кроме того, ОПГ оформляла не соответствующие действительности документы, которые затем предоставлялись в территориальные органы паспортно-визовой службы для оформления иностранным гражданам трудового патента.

Всего следователями СК России на основании оперативно-разыскных материалов регионального УВД установлен 31 эпизод преступной деятельности участников ОПГ.

Приговором суда шести обвиняемым назначено наказание в виде реального лишения свободы на сроки от двух до четырех с половиной лет лишения свободы, еще троих суд приговорил к условным срокам. Также всем членам ОПГ суд назначил дополнительное наказание в виде штрафа от 70 до 200 тыс. руб.

Имущество, нажитое преступным путем, конфисковано, добавляют в ведомстве.

Андрей Васильев, Ульяновск