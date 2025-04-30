Нефти вопреки

Рубль укрепляется, несмотря на падение цен на нефть. Центробанк снова снизил официальный курс доллара до 81,5 руб. Евро ослабел до 93 руб. При этом фьючерсы Brent подешевели сразу на 2% до $64 за баррель. По прогнозу Всемирного банка, марка останется на этом же уровне в течение всего 2025 года. Аналитики опасаются, что в ближайшие дни цены вернутся к $60. На нефть давят торговые пошлины Трампа и возможное мирное урегулирование конфликта на Украине. Первое грозит мировой рецессией, второе предполагает снятие санкций с России и увеличение предложения на рынке.

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Почему же рубль тогда не падает? Тренд переломится ближе к июню, так как нефть оказывает свое влияние с временным лагом, считает экономист Bloomberg Economics по России Александр Исаков: «Для понимания происходящего с рублем нужно вспомнить, что один из ключевых механизмов нашего валютного рынка — это бюджетное правило, по которому правительство сокращает или увеличивает покупки валюты в зависимости от цены нефти.

Это значит, что рубль не полностью, но в значительной мере защищен от колебаний нефтяных котировок. В последнем квартале главными факторами для рубля, несмотря на снижение цены на нефть, являются высокие рублевые ставки, а также смягчение геополитической напряженности. За последний квартал доллар слабеет против всех остальных валют. Если мы посмотрим на страны Восточной Европы, то увидим, что там по региону валюты укрепились против доллара на 10-12%. Это касается и рубля.

Глобальное ослабление доллара помогает нашей валюте.

Если говорить о будущем, то мы можем ждать слома тренда уже в мае-июне. Это связано с тем, как устроены задержки в расчетах по внешней торговле в текущих условиях. До конца года мы все еще будем получать довольно значительную выручку по экспорту, которая приходилась на январь-февраль. Вот это снижение цен на нефть и, скорее всего, некоторое падение рублевых ставок увидим в июне. К концу года, по нашим оценкам, пара доллар/рубль ослабнет до порядка 92 руб., но будет крепче, чем текущие прогнозы правительства».

В бюджете правительства курс рубля заложен на уровне 96,5 руб. за доллар. Тем временем Urals в апреле упала до $50 за баррель. На этом фоне ЦБ заговорил о снижении цены отсечения нефти. По словам советника председателя регулятора Кирилла Тремасова, это поможет экономике стать стабильнее и может способствовать смягчению денежно-кредитной риторики.

Однако валюта ослабнет. Особенно заметным падение рубля станет, если политика ЦБ изменится, полагает замдиректора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко: «Зависимость курса рубля от нефти совсем не прямая уже давно. Спекулятивно играть против национальной валюты при ключевой ставке в 21% очень дорого и неоправданно рискованно. Снижение цен на нефть, кроме того, приводит к увеличению предложения валюты за счет ее продаж из резервов. Не прогнозирую укрепления рубля в мае. Заметное ослабление мы, скорее всего, увидим только тогда, когда разрыв между инфляцией и ключевой ставкой снизится до 5-6 процентных пунктов. Я ожидаю в мае пару доллар/рубль преимущественно в диапазоне 80-86 руб.».

Мосбиржа 29 апреля закрылась с ускоренным падением. Индекс рынка российских ценных бумаг опустился к отметке в 2900 пунктов, скорректировавшись на 2,5%. Инвесторов разочаровало отсутствие прогресса в мирном урегулировании, отмечают эксперты. Часть из них поспешила зафиксировать прибыль, опасаясь негативных новостей в майские праздники, объясняет инвестиционный банкир Евгений Коган: «Все эти колебания — эмоциональные движения. Связаны они с тем, что впереди большие выходные.

Фонды или просто инвесторы, которые заработали до этого, фиксируются, не желая брать риски, потому что в мире может произойти все что угодно за время, пока российский рынок отдыхает.

Вполне возможно, что если ничего плохого не произойдет за это время, то после праздников, в первый, например, торговый день, рынок снова восстановится до 3000, может, пойдет дальше. Если мы посмотрим на индекс S&P, он на энтузиазме Дональда Трампа доходил до уровня где-то 6150, падал за короткий срок до 4900 и сейчас торгуется на уровне примерно 5500».

Сильнее всего просели акции ЛСР, они потеряли сразу 10%. По 5% потеряли «Магнит», Московский кредитный банк и «Юнипро». В красной зоне оказался и «Газпром», опустившись на 3%.

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Анжела Гаплевская