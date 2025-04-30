Агрохолдинг «СТЕПЬ» подводит итоги учебного года

Агрохолдинг «СТЕПЬ» активно работает с молодежью и поддерживает значимые проекты, привлекая кадры в агропромышленный комплекс.

Фото: Агрохолдинг «СТЕПЬ»

В течение этого учебного года компания реализовала 11 проектов и более 40 мероприятий, которые охватили сотни тысяч школьников и студентов по всей России в офлайн и онлайн-пространстве. Основные направления развития в этом учебном году – поддержка творческой молодежи, профориентация и популяризация агропрофессий.

Агрохолдинг «СТЕПЬ» активно работает над популяризацией агропрофессий. На это были направлены проекты в digital-среде, как например, взаимодействие с проектом «Другое дело» на базе «ВКонтакте», а также коллаборации с молодежными объединениями, такими как движение студенческих отрядов и др. Кроме того, важное направление – расширение партнерства с вузами, например, с Кубанским государственным аграрным университетом.

При этом значимым аспектом молодежной политики «СТЕПИ» является поддержка сельской молодежи. В регионах своего присутствия Агрохолдинг в этом учебном году вкладывался в инфраструктуру на селе – детские площадки, библиотеки, Дома культуры, а также проводил совместные мероприятия с местными детскими садами и школами.

Особое внимание уделялось поддержке молодых людей в креативных индустриях – это партнёрство со студенческими творческими фестивалями и проектами по подготовке будущих медиаспециалистов. Также Агрохолдинг «СТЕПЬ» совместно с Минобразования подготовил учебные материалы для школьников про сельское хозяйство и присоединился к федеральной программе профориентации «Билет в будущее» в рамках нацпроекта «Образование». Обучающий фильм о сельском хозяйстве демонстрировался во всех российских школах.

Необходимость воспитывать агроспециалистов со школьной скамьи неоднократно подчеркивалась министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут. По ее мнению, профильное образование должно начинаться уже с первого класса, а завершаться в отраслевом вузе. С 1 сентября 2025 года в российских школах появится еще один профиль обучения – агротехнологический. Также активно развивается создание агроклассов – к 2030 году их будет порядка 18 тыс.

Генеральный директор Агрохолдинга «СТЕПЬ» Андрей Недужко: «Сельское хозяйство нуждается в молодых кадрах, и чем раньше мы начнем профориентационную работу, тем больше шансов сформировать качественный кадровый резерв. Задача агробизнеса – заинтересовать молодежь и предложить привлекательные карьерные перспективы. Для этого мы коммуницируем с молодежной аудиторией в различных и необычных форматах».