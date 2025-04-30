В Кисловодске трое ветеранов-долгожителей получили статус почетных граждан

Руководство Кисловодска присвоило звание почетных граждан трем ветеранам Великой Отечественной войны. Возраст каждого из награжденных перешагнул вековой рубеж, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Кисловодска Фото: администрация Кисловодска

Торжественную церемонию награждения провели глава курорта Евгений Моисеев, председатель городской думы Любовь Волошина и прокурор Сергей Печенкин.

Заслуженные награды получили фронтовики Николай Бойко, Виктор Хуторнов и Сергей Немченко. Помимо присвоения почётного статуса, ветеранам вручили юбилейные медали к 80-летию Победы, комплекты наград, памятные подарки и знак «Защитник Кисловодска».

Николай Аксенов