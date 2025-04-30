Дело об изъятии имущества экс-главы Суддепартамента Крыма рассмотрят в Ростове

Дело об изъятии в доход государства имущества бывшего экс-руководителя Судебного департамента Крыма и его родственников стоимостью 590 млн руб., инициированное Генпрокуратурой, из Киевского районного суда Симферополя передано для рассмотрения в ростовский суд. Об этом сообщает пресс-служба Четвертого кассационного суда общей юрисдикции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Карбинов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Карбинов, Коммерсантъ

Имя экс-главы ведомства не называется, но, все говорит о том, что речь идет о Кериме Акуеве.

Как пишет, пресс-служба кассационного суда, в отношении бывшего руководителя ведомства возбуждено уголовное дело о посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) и получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), при этом его родственники не смогли представить доказательства законности приобретения имущества на 590 млн руб.

Со ссылкой на ФНС уточняется, что доходы ответчика с 2008 по 2023 годы составили чуть более 12 млн руб. Но его родственники за это время завладели значительным объемом недвижимости в Крыму, Дагестане и в Ставропольском крае, стоимость которых в разы превышает задекларированные доходы, отмечает пресс-служба.

Со ссылкой на позицию Генпрокуратуры сообщается, что фактическим владельцем этого имущества является именно бывший руководитель, который чтобы уйти от декларирования доходов и скрыть информацию от контролирующих органов, регистрировал недвижимость на родственников и доверенных лиц. Это имущество Генпрокуратура и пытается обратить в доход РФ в рамках гражданского процесса.

«С целью независимого и беспристрастного рассмотрения гражданского дела кассационный суд принял решение передать дело в Пролетарский районный суд города Ростова-на-Дону. Таким образом, возможность внешнего влияния ответчика на судей, его прямого или косвенного вмешательства в процесс рассмотрения дела будет исключена», — говорится в сообщении.

В пресс-службе изданию уточнили, что изначально дело поступило на рассмотрение в Киевский районный суд Симферополя.

Керим Акуев возглавляет управления судебных департаментов в различных регионах РФ с 2004 года. Карьеру в Крыму начал сразу после включения полуострова в состав РФ в 2014 году. В разные годы Керим Акуев работал в судебной системе Ставропольского края, Сахалина, а позднее (в 2022 году) — Донецкой народной республики. Указом главы ДНР получил звание действительного государственного советника юстиции. В конце 2022 года Керима Акуева уволили за пропуск оперативного совещания и ряд других нарушений.

Михаил Волкодав