Экологические разрешения осталось получить пяти астраханским предприятиям

В Астраханской области комплексные экологические разрешения осталось получить пяти предприятиям. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Игорь Бабушкин.

Этот вопрос был затронут в ходе совещания в ситуационном центре правительства под председательством Дмитрия Патрушева. Господин Бабушкин напомнил, что комплексные экологические разрешения должны получать, в частности, промышленные предприятия, объекты топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунальные объекты, предприятия сельского хозяйства, работа которых негативно влияет на окружающую среду.

По словам Игоря Бабушкина, в Астраханской области 20 таких субъектов. Из них указанные разрешения получили 15. Он отметил: если в течение года в рамках внеплановых проверок Росприроднадзор выявит отсутствие разрешений, в отношении предприятий будут применены штрафы и стократный повышающий коэффициент к плате за негативное воздействие на окружающую среду.

Павел Фролов