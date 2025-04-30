Япония впервые с 2021 года одобрила возобновление работы атомного реактора

Японский регулятор в сфере атомной энергетики выдал первое с 2021 года разрешение на возобновление работы атомного реактора. Об этом сообщает Bloomberg.

Управление по ядерному регулированию в среду дало предварительное согласие на перезапуск энергоблока №3 АЭС «Томари», принадлежащей Hokkaido Electric Power. Перезапуск реактора в самой компании намечен на 2027 год.

Третий энергоблок «Томари» был запущен в декабре 2009 года. Однако уже в мае 2012 года работа реактора была остановлена из-за несоответствия новым требованиям безопасности, введенным в стране после аварии на «Фукусиме» в 2011 году. Все эти годы Hokkaido Electric Power безуспешно добивалась получения разрешения от регулятора на возобновление работы станции.

Как отмечает Bloomberg, из-за длительных проверок регулирующих органов и модернизации станций, а также из-за противодействия местных жителей за последнее десятилетие возобновило работу менее половины из 33 действующих реакторов Японии.

Кирилл Сарханянц