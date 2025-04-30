В Пятигорске в результате опрокидывания иномарки пострадал водитель
На проспекте Калинина в Пятигорске 28-летний водитель «БМВ», по предварительным данным, превысил скорость, не справился с управлением и наехал на бордюр, после чего иномарка опрокинулась. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.
Фото: @gibdd26
Авария произошла вечером 29 апреля. В результате ДТП мужчину с травмами различной степени тяжести доставили в больницу Пятигорска. Установлено, что пострадавший имеет стаж вождения более восьми лет и не является злостным нарушителем ПДД. Все обстоятельства аварии выясняются.