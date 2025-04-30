ООО «Самара Авто Газ» оштрафуют за грязь в автобусах и несоблюдение графика

В администрации Самары начали внеплановые проверки перевозчиков по соблюдению графика движения. На маршруте №50, который обслуживает ООО «Самара Авто Газ», были выявлены нарушения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Карпов, Коммерсантъ Фото: Андрей Карпов, Коммерсантъ

Да автобуса в часы пик задержались на 5 и 10 мин. При этом представители администрации города зафиксировали нарушения санитарного состояния автобусов.

По мнению главы Самары Ивана Носкова, «сейчас отслеживать заторы можно в режиме реального времени, и очень легко оперативно принять решение о выпуске дополнительных автобусов на маршрут». Градоначальник также отметил, что мытье машин является одним из обязательных требований ко всем перевозчикам. Компания, работающая на маршруте №50, будет оштрафована.

Рейды начались 28 апреля и в ближайшее время будут проверены все частные перевозчики. Меры продолжат принимать до устранения замечаний.

Евгений Чернов