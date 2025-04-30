В Ярославле 1 мая пройдут митинги профсоюзов и КПРФ

В Ярославле в День международной солидарности трудящихся пройдут праздничные митинги. Их проведут региональный обком КПРФ и «Объединение организаций профсоюзов Ярославской области», сообщили «Ъ-Ярославль» в организациях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославский обком КПРФ Фото: Ярославский обком КПРФ

Обе акции согласованы мэрией города и пройдут близко друг от друга — на площади Мира. Первыми начнут акцию профсоюзы. Она состоится в 11:00 около стелы «Ярославль — город трудовой доблести». Федерация независимых профсоюзов России по всей стране проводит акцию под девизом «Доблестный труд – гарантия Победы!» Заявленное число участников в Ярославле — 300 человек.

В 12:00 начнется митинг коммунистов. Он пройдет в центре площади Мира, у фонтана. «Мэрия согласовала акцию с числом участников до 300 человек. На митинге будут подниматься разные темы — от социально-экономических до политических. Недавно у нас прошла антифашистская конференция, об этом тоже будем говорить»,— пояснил «Ъ-Ярославль» член бюро Ярославского обкома КПРФ Эльхан Мардалиев.

Антон Голицын