Инфляция в Курганской области ускорилась до 10,2%

В марте 2024 года инфляция в Курганской области составила 10,2%, увеличившись по сравнению с февралем на 0,2%. По стране годовой рост цен оказался на уровне 10,3%, сообщает пресс-служба Челябинского отделения Уральского ГУ Банка России.

Рост цен на продовольственные товары ускорился до 12,7% против 11,6% в феврале. Заметнее всего подорожали чай, кофе и какао. Из-за неурожая в странах-производителях сократилось предложение кофе, выросли издержки переработчиков на сырье и логистику. По схожим причинам продолжила увеличиваться стоимость сыра. Однако подешевели яйца на фоне роста их производства и импортные фрукты благодаря укреплению рубля. Как и в прошлые годы, в марте снизились цены на огурцы. При этом годовой прирост цен на фрукты и овощи остался значительным (13,6%). Причиной стал низкий урожай картофеля в 2024 году.

Инфляция непродовольственных товаров, наоборот, сократилась — до 5,5% после 6,7% в феврале. Заметнее всего подешевели группы импортных непродовольственных товаров. Уменьшение спроса и укрепление рубля снизили цены на многие виды зарубежной бытовой техники и электроники. Из-за снижения интереса к легковым автомобилям их стоимость тоже продолжила падать. Незначительно подорожало моторное топливо на фоне сокращения добычи нефти в целом по стране. Выросли цены на инструменты и оборудование, так как в области установилась теплая погода — строительный и ремонтный сезоны начались раньше обычного.

Годовой рост цен на услуги в марте составил 14,7% после 13,8% в феврале. Заметно увеличилась стоимость поездок на железнодорожном транспорте из-за сезонного изменения тарифов. В цены медицинских и стоматологических услуг переносили возросшие издержки на оплату труда и расходные материалы. При этом отдых внутри страны и за рубежом подешевел. Например, на фоне некоторого снижения спроса снизилась стоимость поездок в санатории региона. А в целом по стране расширились полетные программы и открылись новые прямые рейсы в отдельные страны.

Виталина Ярховска