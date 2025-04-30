Олимпийский чемпион Андрей Перлов в суде не согласился с обвинением в хищении

Бывший гендиректор футбольного клуба «Новосибирск» Андрей Перлов на заседании суда в среду заявил, что не согласен со всеми выдвинутыми против него обвинениями в хищении, считая их «незаконными и надуманными». О своей непричастности к инкриминируемым преступлениям также заявили бывшие главный бухгалтер ФК «Новосибирск» Татьяна Лошкарева и начальник управления по футболу клуба Константин Кричевский. Показания все трое согласились дать на завершающей стадии судебного разбирательства, передает корреспондент «Ъ-Сибирь» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Перлов

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Андрей Перлов

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, в период с 12 мая по 23 августа 2020 года гендиректор ФК «Новосибирск» при заключении договоров аренды спортивных полей якобы похитил около 21 млн руб., выделенные клубу министерством физической культуры и спорта региона.

Кроме того, Андрею Перлову, Татьяне Лошкаревой и Константину Кричевскому вменяют в вину хищение 3,3 млн руб. на контрактах по обслуживанию футбольного поля «Динамо», которое, считает следствие, фактически не проводилось.

Андрей Перлов — известный советский легкоатлет, заслуженный мастер спорта СССР, чемпион Олимпийских игр 1992 года в ходьбе на 50 км. Дважды победитель (1987, 1989) в командных соревнованиях Кубка мира. Шестикратный чемпион СССР на 20 км (1990, 1989) и 50 км (1984, 1985, 1989). Также он возглавлял Федерацию футбола Новосибирской области и был заместителем руководителя департамента физической культуры и спорта Новосибирской области.

Илья Николаев