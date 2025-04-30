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В Ростове мошенники похитили у пенсионерки 800 тысяч рублей

В Ростове-на-Дону пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщили в прокуратуре донского региона.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Так, злоумышленники представились пожилой ростовчанке сотрудниками службы безопасности банка. Они убедили пенсионерку в необходимости перевести все накопления на «безопасный счет». В результате пострадавшая лишилась 800 тыс. руб.

Прокуратура Ворошиловского района Ростова-на-Дону обратилась в суд с требованием взыскать с владельца банковского счета украденную сумму.

Судом требования прокурора удовлетворены, в пользу пенсионерки взысканы указанные денежные средства. Ведомство контролирует исполнение решения.

Мария Хоперская

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