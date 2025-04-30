В Уве индивидуальный предприниматель предстанет перед судом за услуги автозаправки

В Уве завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего индивидуального предпринимателя, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В феврале 2024 года предприниматель без необходимых разрешений установил автогазозаправочную станцию в Увинском районе и начал предоставлять услуги по заправке автомобилей природным газом.

Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением.