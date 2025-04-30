В центре Ростова 30 апреля и 1 мая изменится схема автомобильного движения

В Ростове изменится схема автомобильного движения и расписание общественного транспорта для проведения первомайских спортивных мероприятий. Об этом сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Игорь Елисеев Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Игорь Елисеев Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Сегодня с 21:00 для автомобильного движения закроют участок Большой Садовой от проспекта Театрального до улицы Каяни. Чтобы сесть на автобусы NoNo 3, 3а, 7, 67, 70, 80, 88, 55, 84 и 98 пассажирам придется спуститься на ул. Закруткина. Автобусы NoNo 24, 81, а также троллейбусы No1, 2 и 22 также будут объезжать Театральную площадь по улице Каяни и через Нахичевань.

С 8:00 до 13:00 1 мая будет закрыто движение по улице Большая Садовая от проспекта Буденновского до Театральной площади. В связи с этим автобусы NoNo 3, 3А, 7, 67, 70, 80, 88 будут следовать к проспекту Театральному по улице Красноармейской, а с 13:00 маршруты вернутся на Большую Садовую, но до 19:00 будут сворачивать с нее на улице Суворова и продолжать движение по Красноармейской.

Изменения коснутся и работы трамваев. Маршрут No4 завтра с 8:00 до 19:00 будет следовать по улице Станиславского к проспекту Буденновскому, далее по улице Максима Горького и на улицу Ченцова.

Константин Соловьев