В Удмуртии с 7 мая вводится особый противопожарный режим

С 7 мая в лесах Удмуртии будет объявлен особый противопожарный режим, который подразумевает запрет на разведение костров на всей территории региона, соответствующее постановление подписал председатель правительства республики Роман Ефимов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С начала апреля на территории земель лесного фонда зарегистрировано 3 лесных пожара на общей площади 0,1 га. Введение режима направлено на обеспечение пожарной безопасности и снижение вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций.

Для защиты лесов от пожаров создана многоуровневая система мониторинга, включая использование беспилотных летательных аппаратов и установку камер наблюдения. Региональное минприроды организует наземное патрулирование и круглосуточное дежурство лесопожарных станций.

С вступлением особого противопожарного режима увеличатся штрафы за нарушение правил пожарной безопасности: для граждан — от 40 до 50 тыс. руб., для должностных лиц — от 60 до 90 тыс. руб., для юридических лиц — от 600 тыс. до 1 млн руб. В случае возникновения лесного пожара из-за нарушения требований пожарной безопасности предусмотрена уголовная ответственность.