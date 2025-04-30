В Удмуртии с 7 мая вводится особый противопожарный режим
С 7 мая в лесах Удмуртии будет объявлен особый противопожарный режим, который подразумевает запрет на разведение костров на всей территории региона, соответствующее постановление подписал председатель правительства республики Роман Ефимов.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
С начала апреля на территории земель лесного фонда зарегистрировано 3 лесных пожара на общей площади 0,1 га. Введение режима направлено на обеспечение пожарной безопасности и снижение вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций.
Для защиты лесов от пожаров создана многоуровневая система мониторинга, включая использование беспилотных летательных аппаратов и установку камер наблюдения. Региональное минприроды организует наземное патрулирование и круглосуточное дежурство лесопожарных станций.
С вступлением особого противопожарного режима увеличатся штрафы за нарушение правил пожарной безопасности: для граждан — от 40 до 50 тыс. руб., для должностных лиц — от 60 до 90 тыс. руб., для юридических лиц — от 600 тыс. до 1 млн руб. В случае возникновения лесного пожара из-за нарушения требований пожарной безопасности предусмотрена уголовная ответственность.